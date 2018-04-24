Новости дня
В Екатеринбурге на дублере улицы Восточной запретят остановку транспорта
24 апрель 2018 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Екатеринбурге с мая 2018 года на дублере улицы Восточной от дома № 76 до дома № 82 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Данный двухсотметровый участок дублера улицы Восточной обеспечивает проезд к жилым домам, расположенным между параллельными улицами Восточная и Мичурина, но зачастую используется приезжающими в магазины и учреждения, находящиеся в зданиях вдоль улицы Восточной автомобилистами, для парковки своих транспортных средств. При этом оставляемые вдоль дублера машины затрудняют обзор проезжающим мимо водителям и являются источниками дорожно-транспортных происшествий с участием пересекающих проезжую часть данного внутреннего проезда пешеходов», — говорится в сообщении.
«Данный двухсотметровый участок дублера улицы Восточной обеспечивает проезд к жилым домам, расположенным между параллельными улицами Восточная и Мичурина, но зачастую используется приезжающими в магазины и учреждения, находящиеся в зданиях вдоль улицы Восточной автомобилистами, для парковки своих транспортных средств. При этом оставляемые вдоль дублера машины затрудняют обзор проезжающим мимо водителям и являются источниками дорожно-транспортных происшествий с участием пересекающих проезжую часть данного внутреннего проезда пешеходов», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге запретят остановку транспортных средств на улице Луначарского
- В Екатеринбурге в I квартале 2018 года запретят парковку на семи улицах
- В Екатеринбурге с ноября запретят парковку в районе улицы Фронтовых Бригад
- В Екатеринбурге запретят остановку и стоянку транспорта на нечетной стороне улицы Щорса
- Участок улицы Восточной в Екатеринбурге будет перекрыт в ночное время до 23 июня