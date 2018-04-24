Новости дня

В Екатеринбурге на дублере улицы Восточной запретят остановку транспорта

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Екатеринбурге с мая 2018 года на дублере улицы Восточной от дома № 76 до дома № 82 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



«Данный двухсотметровый участок дублера улицы Восточной обеспечивает проезд к жилым домам, расположенным между параллельными улицами Восточная и Мичурина, но зачастую используется приезжающими в магазины и учреждения, находящиеся в зданиях вдоль улицы Восточной автомобилистами, для парковки своих транспортных средств. При этом оставляемые вдоль дублера машины затрудняют обзор проезжающим мимо водителям и являются источниками дорожно-транспортных происшествий с участием пересекающих проезжую часть данного внутреннего проезда пешеходов», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: