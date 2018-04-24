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Более 2 млн граждан РФ могут не выехать за рубеж в майские праздники из-за долгов
24 апрель 2018 (14:43)
УрБК, Москва, 24.04.2018. Более 2 млн граждан РФ могут не выехать за рубеж в майские праздники, если не погасят долги. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Ольга Помигалова.
«По состоянию на 1 апреля 2018 года ограничение в праве на выезд из РФ действовало в рамках чуть более 2 млн исполнительных производств», — отметила замглавы ФССП.
По ее словам, только за три месяца этого года судебными приставами вынесено около 1,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Благодаря применению к должникам данной меры было взыскано, в том числе частично, около 12,7 млрд руб.», — рассказала О. Помигалова.
«По состоянию на 1 апреля 2018 года ограничение в праве на выезд из РФ действовало в рамках чуть более 2 млн исполнительных производств», — отметила замглавы ФССП.
По ее словам, только за три месяца этого года судебными приставами вынесено около 1,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Благодаря применению к должникам данной меры было взыскано, в том числе частично, около 12,7 млрд руб.», — рассказала О. Помигалова.
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