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Более 2 млн граждан РФ могут не выехать за рубеж в майские праздники из-за долгов

УрБК, Москва, 24.04.2018. Более 2 млн граждан РФ могут не выехать за рубеж в майские праздники, если не погасят долги. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Ольга Помигалова.



«По состоянию на 1 апреля 2018 года ограничение в праве на выезд из РФ действовало в рамках чуть более 2 млн исполнительных производств», — отметила замглавы ФССП.



По ее словам, только за три месяца этого года судебными приставами вынесено около 1,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Благодаря применению к должникам данной меры было взыскано, в том числе частично, около 12,7 млрд руб.», — рассказала О. Помигалова.

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