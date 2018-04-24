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«Уральские авиалинии» стали лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Транспорт и логистика».



«В минувшие выходные в Сочи завершился форум и церемония награждения в рамках премии «Развитие регионов. Лучшее для России». «Уральские авиалинии» удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания». В форуме приняли участие более 50 компаний, представителей власти и лидеров российского бизнеса», — сообщает пресс-служба перевозчика.



Исторически авиакомпания является базовым перевозчиком Свердловской области, обеспечивая связь региона со всей Россией, СНГ и зарубежьем, формируя прочные социально-экономические и культурные связи.



«В этом году авиакомпания отмечает 25-летний юбилей. За эти годы благодаря грамотному управлению, планированию и слаженной работе всех структур «Уральские авиалинии» стали крупнейшим перевозчиком федерального уровня. Безопасность полетов, качество сервиса и постоянное развитие — непременные условия успеха нашей авиакомпании», — отмечают в пресс-службе.



Форум и премия «Развитие регионов» созданы в поддержку государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов. Позитивная тенденция на инвестирование в регионы подтверждает актуальность повестки мероприятия, в рамках которого встретились представители как государственного аппарата, так и бизнес сообщества, что дало возможность обсудить актуальные вопросы и определить вектор дальнейшего развития.

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