Дайджест

Президент Армении назвал причины массовых протестов

К народным волнениям в Армении привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян, передает РИА Новости.



Он также отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.



В Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.



Саргсян занимал пост президента Армении с 2008-го по 2018 год, после истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Парламент проголосовал за назначение Саргсяна 17 апреля.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: