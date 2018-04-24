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Суд взыскал с администрации Нижнего Тагила более 70 тыс. рублей за яму на дороге

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Суд взыскал с администрации Нижнего Тагила 76 тыс. 893 руб. за яму на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В июле прошлого года в районе дома № 35 по ул. Попова в Нижнем Тагиле мужчина на своем автомобиле SKODA Superb попал в дорожную яму шириной 80 см, длиной 110 см и 12 см глубиной. ДТП произошло при плохих погодных условиях: шел дождь, яма была залита водой, а потому не видна, никаких ограждений либо предупреждающих знаков около нее не было. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудником ГИБДД был составлен протокол. Автомобиль получил повреждения противотуманной фары, переднего правого колеса и защиты арки справа», — говорится в сообщении.



Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила с администрации города в пользу истца взыскана денежная сумма в размере 76 тыс. 893 руб., в том числе возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия — 71 тыс. 893 руб., возмещение расходов, связанных с оплатой услуг эксперта — 5 тыс. руб., возмещение расходов по уплате государственной пошлины — 2 тыс. 357 руб.



Не согласившись с решением суда первой инстанции, представитель ответчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, настаивая на том, что отвечать должен МУП «Тагилдорстрой», с которым был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по эксплуатационному содержанию дорожно-уличной сети. Областной суд оставил приговор без изменений.

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