Новости дня
В Богдановиче суд взыскал с компании «Спутник» компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении сотрудницы
24 апрель 2018 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Богдановичская городская прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Спутник». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению работницы, установлено, что женщина, работавшая бухгалтером, уволена на основании ее личного заявления в сентябре 2017 года. В нарушение требований Трудового Кодекса РФ компенсация за неиспользованные дни отпуска за 2011-2015 годы работодателем при увольнении не выплачена.
В целях защиты трудовых прав заявительницы прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании причитающихся ей сумм.
Богдановичский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. В интересах обратившейся в прокуратуру женщины взыскана компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении в размере более 116 тыс. руб., компенсация за нарушение сроков выплат при увольнении на сумму более 12 тыс. руб., а также 5 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.
Решение суда в законную силу не вступило.
В ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению работницы, установлено, что женщина, работавшая бухгалтером, уволена на основании ее личного заявления в сентябре 2017 года. В нарушение требований Трудового Кодекса РФ компенсация за неиспользованные дни отпуска за 2011-2015 годы работодателем при увольнении не выплачена.
В целях защиты трудовых прав заявительницы прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании причитающихся ей сумм.
Богдановичский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. В интересах обратившейся в прокуратуру женщины взыскана компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении в размере более 116 тыс. руб., компенсация за нарушение сроков выплат при увольнении на сумму более 12 тыс. руб., а также 5 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.
Решение суда в законную силу не вступило.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловчане стали жаловаться на нарушения трудовых прав на 25% чаще
- ООО «Шиловское» оштрафовано за нарушение трудового законодательства
- ООО ЧОП «Европейское» оштрафовано за нарушение трудового законодательства
- Суд удовлетворил иск бывшего сотрудника ООО «Технология» о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за причиненный моральный вред
- Суд удовлетворил иск нижнетагильского транспортного прокурора о взыскании компенсации морального вреда матери погибшего гражданина к ОАО «Российские железные дороги» в лице ОАО «Свердловская железная дорога»