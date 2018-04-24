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В Богдановиче суд взыскал с компании «Спутник» компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении сотрудницы

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Богдановичская городская прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Спутник». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению работницы, установлено, что женщина, работавшая бухгалтером, уволена на основании ее личного заявления в сентябре 2017 года. В нарушение требований Трудового Кодекса РФ компенсация за неиспользованные дни отпуска за 2011-2015 годы работодателем при увольнении не выплачена.



В целях защиты трудовых прав заявительницы прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании причитающихся ей сумм.



Богдановичский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. В интересах обратившейся в прокуратуру женщины взыскана компенсация за неиспользованные дни отпуска при увольнении в размере более 116 тыс. руб., компенсация за нарушение сроков выплат при увольнении на сумму более 12 тыс. руб., а также 5 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.



Решение суда в законную силу не вступило.

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