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Меткомбанк и госкомпания «Дом.рф» заключили соглашение о сотрудничестве
24 апрель 2018 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. ПАО «Меткомбанк» и АО «Дом.рф» (ранее АО «АИЖК») подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиенты во всех городах присутствия банка могут оформить ипотечный кредит на выгодных условиях, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
В рамках программ АО «Дом.рф» можно оформить ипотеку как на готовое, так и на строящееся жилье, перекредитовать уже имеющийся кредит под выгодную процентную ставку, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся недвижимости.
«Новые программы делают данный продукт более доступным для наших клиентов. Благодаря привлекательным условиям и низким процентным ставкам улучшить свои жилищные условия могут те, кто в этом особенно нуждается. Так, например, семьи, в которых недавно родился второй или третий ребенок, могут взять ипотечный кредит всего под 6% годовых», — сообщил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями, такими как оплата материнским капиталом и предоставление справки о доходах по форме кредитора.
В рамках программ АО «Дом.рф» можно оформить ипотеку как на готовое, так и на строящееся жилье, перекредитовать уже имеющийся кредит под выгодную процентную ставку, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся недвижимости.
«Новые программы делают данный продукт более доступным для наших клиентов. Благодаря привлекательным условиям и низким процентным ставкам улучшить свои жилищные условия могут те, кто в этом особенно нуждается. Так, например, семьи, в которых недавно родился второй или третий ребенок, могут взять ипотечный кредит всего под 6% годовых», — сообщил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями, такими как оплата материнским капиталом и предоставление справки о доходах по форме кредитора.
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