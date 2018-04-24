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Меткомбанк и госкомпания «Дом.рф» заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. ПАО «Меткомбанк» и АО «Дом.рф» (ранее АО «АИЖК») подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиенты во всех городах присутствия банка могут оформить ипотечный кредит на выгодных условиях, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В рамках программ АО «Дом.рф» можно оформить ипотеку как на готовое, так и на строящееся жилье, перекредитовать уже имеющийся кредит под выгодную процентную ставку, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся недвижимости.



«Новые программы делают данный продукт более доступным для наших клиентов. Благодаря привлекательным условиям и низким процентным ставкам улучшить свои жилищные условия могут те, кто в этом особенно нуждается. Так, например, семьи, в которых недавно родился второй или третий ребенок, могут взять ипотечный кредит всего под 6% годовых», — сообщил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.



Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями, такими как оплата материнским капиталом и предоставление справки о доходах по форме кредитора.

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