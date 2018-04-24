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«ЭнергосбыТ Плюс» оштрафовали на 650 тыс. рублей за нарушение закона о защите конкуренции
24 апрель 2018 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. УФАС по Свердловской области оштрафовало ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 650 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
УФАС выявило факт нарушения гарантирующим поставщиком в лице ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пункта 3 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции», выразившегося во включении в платежные документы за коммунальную услугу по электроснабжению в дополнениях иного вида коммунальной услуги (строка «Сбор, вывоз ТБО») и распределении поступивших от потребителя в счет оплаты электрической энергии денежных средств в отсутствие согласия потребителей пропорционально на обе коммунальные услуги.
«По обстоятельствам дела у ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» имелась возможность осуществлять свои гражданские права в установленных в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ и пунктом 3 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции» пределах, но данным лицом не предпринималось никаких для этого мер, поскольку оно считало свои действия правомерными», — говорится в сообщении.
УФАС выявило факт нарушения гарантирующим поставщиком в лице ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пункта 3 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции», выразившегося во включении в платежные документы за коммунальную услугу по электроснабжению в дополнениях иного вида коммунальной услуги (строка «Сбор, вывоз ТБО») и распределении поступивших от потребителя в счет оплаты электрической энергии денежных средств в отсутствие согласия потребителей пропорционально на обе коммунальные услуги.
«По обстоятельствам дела у ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» имелась возможность осуществлять свои гражданские права в установленных в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ и пунктом 3 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции» пределах, но данным лицом не предпринималось никаких для этого мер, поскольку оно считало свои действия правомерными», — говорится в сообщении.
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