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У россиян возникли проблемы при оформлении электронного ОСАГО из-за блокировки IP-адресов Google
23 апрель 2018 (17:55)
УрБК, Москва, 23.04.2018. Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о сложностях при оформлении электронного полиса ОСАГО, связанных с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Google, что вызвало проблемы в работе сервиса защиты от автоматических запросов. Об этом говорится в сообщении на сайте РСА.
«В настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от автоматических запросов Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP -адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант и сервисе предоставления сведений о средней стоимости материалов», — говорится в сообщении РСА.
Как сообщил ТАСС источник на страховом рынке, из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник упали в среднем в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается. Так, например с 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов, при том, что в среднем в это время оформляется около 300 полисов.
Напомним, Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon и Google при попытке заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
«В настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от автоматических запросов Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP -адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант и сервисе предоставления сведений о средней стоимости материалов», — говорится в сообщении РСА.
Как сообщил ТАСС источник на страховом рынке, из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник упали в среднем в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается. Так, например с 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов, при том, что в среднем в это время оформляется около 300 полисов.
Напомним, Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon и Google при попытке заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
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