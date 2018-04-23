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За год объем кредитования посевной в России вырос на 21%
23 апрель 2018 (17:14)
УрБК, Москва, 23.04.2018. За год объем выданных кредитов на проведение посевной в России вырос на 21%, до 126 млрд 0,58 млн руб., сообщает Минсельхоз РФ.
«По состоянию на 19 апреля общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 126,58 млрд руб., что на 20,83% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», ― говорится в сообщении министерства.
В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 111,46 млрд руб. (+25,7%), объем кредитования Сбербанком сократился на 6%, до 15,12 млрд руб.
Всего в 2017 году предприятия и организации АПК на проведение сезонных полевых работ получили кредитов на сумму 317 млрд руб.
«По состоянию на 19 апреля общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 126,58 млрд руб., что на 20,83% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», ― говорится в сообщении министерства.
В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 111,46 млрд руб. (+25,7%), объем кредитования Сбербанком сократился на 6%, до 15,12 млрд руб.
Всего в 2017 году предприятия и организации АПК на проведение сезонных полевых работ получили кредитов на сумму 317 млрд руб.
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