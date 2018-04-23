ММК вложит в экологию 38 млрд рублей

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2017 году инвестировал в природоохранную деятельность 4 млрд 158 млн руб. С 2018 по 2025 годы компания потратит на природоохранные мероприятия более 38 млрд руб., сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.«На строительство и реконструкцию объектов по улучшению качества атмосферного воздуха в 2017 году направлено 2 млрд 578 млн руб. В результате реализации 31 экологического мероприятия выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 2 тыс. 536 т в год. Среди крупнейших проектов прошлого года — реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10», — говорится в сообщении.Эти мероприятия осуществлялись согласно четырехстороннему соглашению о взаимодействии между ММК, Челябинской областью, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, заключенному в рамках проведения в 2017 году в РФ Года экологии. Также в 2017 году ММК реализовал 15 мероприятий по охране водных объектов, что обеспечило сокращение сбросов загрязняющих веществ почти на 700 т в год. В 2017 году компания приступила к реализации масштабного проекта по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя. Завершить этот проект планируется в 2018 году. В результате чего объем сточных вод сократится в 11 раз, масса загрязняющих веществ снизится в 7 раз.В рамках программы по рекультивации Западного карьера горы Магнитной компания в 2017 году высадила деревья и кустарники на территории в 20 тыс. кубометров. Из них 920 саженцев деревьев (ясень и яблоня) и 1 тыс. 540 кустарников (акация и шиповник). Также в 2017 году ММК переработал 5,6 млн т шлаков, накопленных в отвалах II и III очереди. В текущем году компания завершит переработку отвала III очереди. Помимо рекультивации нарушенных земель, ММК в 2017 году осуществил экологическую акцию по озеленению городского пространства. На территории 77 школ и детских садов было высажено 1 тыс. саженцев ясеня и клена, а в южных микрорайонах города — 460 двухлетних сибирских елей.Отметим, что в 2017 году Минприроды РФ наградило ММК дипломом за активную экологическую политику. Высокой оценки правительственных экспертов удостоилисьпроекты, завершенные комбинатом в прошлом году.Церемония награждения состоялась в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.В общей сложности в 2017 году ПАО «ММК» выполнило 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 млн т металлургических шлаков.«С 2007 по 2017 годы инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили порядка 20 млрд руб., в том числе в 2017 году — более 4 млрд руб., что является максимальным уровнем за последние годы», — заявил Григорий Щуров.В настоящий момент предприятие осуществляет стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска: довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее пяти единиц.Как отмечают в пресс-службе, постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании.