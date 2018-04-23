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В КНДР в ДТП погибли китайские туристы

МИД КНР заявил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Северной Корее погибли китайские граждане. Об этом сообщает Reuters.



По данным ведомства, в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное ДТП, которое привело к гибели большого числа китайских туристов.



Как отмечается, сотрудники посольства Китая в КНДР выехали на место происшествия.



В настоящее время ведомство проверят все детали происшествия.



Ранее СМИ сообщили, что в КНДР более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста.

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