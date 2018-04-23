Дайджест
В КНДР в ДТП погибли китайские туристы
23 апрель 2018 (17:05)
МИД КНР заявил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Северной Корее погибли китайские граждане. Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное ДТП, которое привело к гибели большого числа китайских туристов.
Как отмечается, сотрудники посольства Китая в КНДР выехали на место происшествия.
В настоящее время ведомство проверят все детали происшествия.
Ранее СМИ сообщили, что в КНДР более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста.
По данным ведомства, в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное ДТП, которое привело к гибели большого числа китайских туристов.
Как отмечается, сотрудники посольства Китая в КНДР выехали на место происшествия.
В настоящее время ведомство проверят все детали происшествия.
Ранее СМИ сообщили, что в КНДР более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста.
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