Дайджест

В КНДР в ДТП погибли китайские туристы

23 апрель 2018 (17:05)

МИД КНР заявил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Северной Корее погибли китайские граждане. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное ДТП, которое привело к гибели большого числа китайских туристов.

Как отмечается, сотрудники посольства Китая в КНДР выехали на место происшествия.

В настоящее время ведомство проверят все детали происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста.

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