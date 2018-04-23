Дайджест
США и Южная Корея начали военные учения
23 апрель 2018 (17:04)
Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на военный источник.
Как отмечается, военные ведомства двух стран пока не публиковали официального сообщения об этих учениях.
Учения проводятся в преддверии межкорейского саммита, несмотря на то, что в КНДР подобные учения рассматриваются как репетиция войны против Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям.
Как отмечается, военные ведомства двух стран пока не публиковали официального сообщения об этих учениях.
Учения проводятся в преддверии межкорейского саммита, несмотря на то, что в КНДР подобные учения рассматриваются как репетиция войны против Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям.
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