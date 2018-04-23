Дайджест
Страны G7 хотят сохранить диалог с Россией
23 апрель 2018 (17:04)
Представитель Госдепартамента США заявил, что страны G7 сохраняют открытость для диалога с Россией. Об этом сообщает Reuters.
Однако, по его словам, G7 также возлагает на Россию ответственность за «злонамеренные действия» и усилия по «дестабилизации» других государств.
Он также подчеркнул, что главы МИД стран «Большой семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России», передает портал «Газета.ру».
Ранее министерство иностранных дел Канады заявило, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.
Однако, по его словам, G7 также возлагает на Россию ответственность за «злонамеренные действия» и усилия по «дестабилизации» других государств.
Он также подчеркнул, что главы МИД стран «Большой семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России», передает портал «Газета.ру».
Ранее министерство иностранных дел Канады заявило, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.
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