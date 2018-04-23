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Страны G7 хотят сохранить диалог с Россией

Представитель Госдепартамента США заявил, что страны G7 сохраняют открытость для диалога с Россией. Об этом сообщает Reuters.



Однако, по его словам, G7 также возлагает на Россию ответственность за «злонамеренные действия» и усилия по «дестабилизации» других государств.

Он также подчеркнул, что главы МИД стран «Большой семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России», передает портал «Газета.ру».



Ранее министерство иностранных дел Канады заявило, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.

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