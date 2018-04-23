Новости дня

В 2017 году в России за коррупцию осудили 12,2 тыс. человек

УрБК, Москва, 23.04.2018. В 2017 году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 12,2 тыс. лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Данные приведены в сообщении Генпрокуратуры России в социальной сети «ВКонтакте».



При этом каждый девятый среди осужденных за коррупцию работал в правоохранительных органах.



«Из общего количества осужденных 1,3 тыс. человек являлись должностными лицами правоохранительных органов, 871 — должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 — депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов Российской Федерации», ― говорится в сообщении.



Напомним, в январе Генпрокуратура обнародовала статистику состояния преступности в России в 2017 году, согласно которой количество выявленных случаев получения взяток сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Меньше противоправных действий стали совершать и работающие в России трудовые мигранты.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: