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Денис Новоженов назначен руководителем дивизиона «Урал» ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. ЕВРАЗ объявляет о назначении на должность вице-президента холдинга, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Денис Новоженов будет осуществлять общее руководство дивизионом «Урал», который объединяет ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат. Он продолжит развивать активы ЕВРАЗа в Свердловской области в соответствии со стратегией компании. Перед ним стоит задача усилить интеграцию бизнес-процессов комбинатов, повысить эффективность производственной цепочки. Под руководством Дениса Новоженова на Урале развернутся проекты трансформации бизнес-системы ЕВРАЗа и продолжится реализация основных инвестиционных инициатив. Новый руководитель дивизиона займется совершенствованием охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях, внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности производственных мощностей», — говорится в сообщении.



Денис Новоженов работает в ЕВРАЗе с 1996 года. До 2018 года он возглавлял дивизион «Украина». Свою карьеру в компании он начал экономистом на ЕВРАЗ НТМК, затем занимал различные руководящие позиции на Высокогорском ГОКе, в Евразруде и Южкузбассугле. В 2011 году был назначен генеральным директором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области. Денис Новоженов окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист». Имеет степень MBА института экономики и финансов СИНЕРГИЯ.



Максим Андриасов, ранее руководивший дивизионом «Урал», принял решение покинуть компанию.

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