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Суд оштрафовал Ирбитский химико-фармацевтический завод на 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Суд оштрафовал ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» на 250 тыс. руб. за несоблюдение требований промышленной безопасности.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, осенью 2017 года инспекторы Уральского управления Ростехнадзора в ходе плановой выездной проверки изучили на заводе эксплуатацию производственных объектов III класса опасности. В том числе под проверку попали площадка участка производства химико-фармацевтической продукции, сети газопотребления предприятия, склад ГСМ, сырьевой склад.



По итогам проверки инспекторы выявили 35 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации четырех опасных производственных объектов, что зафиксировано в актах Ростехнадзора.



Так, на заводе не проводили экспертизу промышленной безопасности внутреннего газопровода и наружного подводящего газопровода при эксплуатации сети газопотребления предприятия, экспертизу промышленной безопасности технических устройств при эксплуатации площадки участка производства химико-фармацевтической продукции. Всего в отношении предприятия было составлено пять протоколов об административных правонарушениях.



«Два протокола, в которых объединены несколько наиболее опасных правонарушений при эксплуатации сооружений, технических устройств, в результате которых возникает угроза жизни и здоровью людей, сотрудники надзорного органа направлены должностными лицами на рассмотрение в Ирбитский районный суд», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.



Суд назначил ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» административный штраф в размере 250 тыс. руб. за нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производства. Представитель предприятия обжаловал решение суда. Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

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