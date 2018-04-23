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Группа УБРиР выступила участником синдицированного кредита для Банка развития Республики Беларусь
23 апрель 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. ВУЗ-банк, входящий в банковскую группу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), выступил участником синдицированного кредита для Банка развития Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.
Организатор сделки и кредитный управляющий — ПАО Банк «ФК Открытие». О проведении сделки было объявлено 20 апреля 2018 года.
«В сделке по предоставлению синдицированного займа для Банка развития Республики Беларусь в объеме 50 млн евро участвовали семь кредитных организаций. Помимо ВУЗ-банка и Банка ФК Открытие, это «АК Барс» Банк, Банк Уралсиб, Нефтепромбанк, Банк Финсервис и Новикомбанк. Сумма участия ВУЗ-банка — 5 млн евро», — говорится в сообщении.
В феврале 2018 года группа УБРиР также выступила со-организатором синдицированного кредита для Альфа-Банка (Беларусь).
Организатор сделки и кредитный управляющий — ПАО Банк «ФК Открытие». О проведении сделки было объявлено 20 апреля 2018 года.
«В сделке по предоставлению синдицированного займа для Банка развития Республики Беларусь в объеме 50 млн евро участвовали семь кредитных организаций. Помимо ВУЗ-банка и Банка ФК Открытие, это «АК Барс» Банк, Банк Уралсиб, Нефтепромбанк, Банк Финсервис и Новикомбанк. Сумма участия ВУЗ-банка — 5 млн евро», — говорится в сообщении.
В феврале 2018 года группа УБРиР также выступила со-организатором синдицированного кредита для Альфа-Банка (Беларусь).
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