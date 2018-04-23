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В Свердловской области начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года
23 апрель 2018 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.
Также распоряжением главы региона утвержден состав областной комиссии по переписи населения, в которую вошли 29 человек, в том числе министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.
Также распоряжением главы региона утвержден состав областной комиссии по переписи населения, в которую вошли 29 человек, в том числе министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.
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