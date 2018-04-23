Дайджест
Вопрос о передаче Сирии комплексов С-300 практически решен
23 апрель 2018 (12:42)
Вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» практически решен. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два источника в военно-дипломатических кругах.
По информации собеседников издания, этот вопрос находился «преимущественно в политической плоскости». Данные ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит.
Газета пишет, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ России.
По информации собеседников издания, этот вопрос находился «преимущественно в политической плоскости». Данные ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит.
Газета пишет, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ России.
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