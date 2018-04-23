Новости дня

В Екатеринбурге около 200 пострадавших от застройщиков граждан планируют выйти на митинг 29 апреля

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Екатеринбурге граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, планируют 29 апреля 2018 года выйти на очередной митинг. Как сообщили представители инициативной группы, в протестном мероприятии ожидается участие порядка 200 человек.



Митинг состоится в 16.00 на площади Обороны. В числе участников будут представители ЖК «Щербакова, 20», которые на днях также провели пикет возле КРК «Уралец».



«Дольщики ЖК «Щербакова, 20» снова выходят на улицу. На проблемном объекте осталось 36 дольщиков, более 70 перешли на Рощинскую. Оставшиеся граждане требуют завершения строительства и передачи им уже полностью оплаченных квартир. Дольщикам неоднократно говорили, что площадка привлекательна, и есть инвесторы, которые хотели зайти, но препятствует достройке бывший инвестор», — заявляют организаторы митинга.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: