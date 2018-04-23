Новости дня
Правительство РФ поддержало законопроект о краудфандинге с учетом его доработок
23 апрель 2018 (11:58)
УрБК, Москва, 23.04.2018. Правительство РФ рассмотрело законопроект о краудфандинге (альтернативных способах привлечения инвестиций) и привело свои замечания в отзыве, опубликованном на сайте кабмина.
В правительстве указали, что в доработке нуждается терминология, используемая в законопроекте, в частности, такие понятия, как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг». Как указано в отзыве, власти готовы поддержать законопроект, если в него будут внесены указанные в отзыве замечания.
Согласно документу, правительство считает целесообразным «установление предельных лимитов инвестирования указанием конкретных сумм непосредственно в законопроекте». Также кабмин призвал исключить ограничение на «ведение учета денежных средств каждого инвестора и привлекающих инвестиции лиц в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования».
В правительстве указали, что в доработке нуждается терминология, используемая в законопроекте, в частности, такие понятия, как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг». Как указано в отзыве, власти готовы поддержать законопроект, если в него будут внесены указанные в отзыве замечания.
Согласно документу, правительство считает целесообразным «установление предельных лимитов инвестирования указанием конкретных сумм непосредственно в законопроекте». Также кабмин призвал исключить ограничение на «ведение учета денежных средств каждого инвестора и привлекающих инвестиции лиц в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении возврата налогов
- Кабмин поддержал повышение лимита суммы на индивидуальном инвестсчете до 1 млн рублей
- Правительство РФ поддержало отмену НДС на перевозку в электричках
- Правительство РФ одобрило закон о национальной платежной системе
- «РБК daily» и Игорь Пылаев: «Управляющие ответят за убытки»