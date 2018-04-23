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Правительство РФ поддержало законопроект о краудфандинге с учетом его доработок

УрБК, Москва, 23.04.2018. Правительство РФ рассмотрело законопроект о краудфандинге (альтернативных способах привлечения инвестиций) и привело свои замечания в отзыве, опубликованном на сайте кабмина.



В правительстве указали, что в доработке нуждается терминология, используемая в законопроекте, в частности, такие понятия, как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг». Как указано в отзыве, власти готовы поддержать законопроект, если в него будут внесены указанные в отзыве замечания.



Согласно документу, правительство считает целесообразным «установление предельных лимитов инвестирования указанием конкретных сумм непосредственно в законопроекте». Также кабмин призвал исключить ограничение на «ведение учета денежных средств каждого инвестора и привлекающих инвестиции лиц в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования».

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