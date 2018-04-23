Новости дня

«Уральские авиалинии» предлагают жителям Самары прямые рейсы по шести направлениям отдыха

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает прямые перелеты из Самары в Тель-Авив, Ереван, Болонью, Сочи, Анапу или Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



21 апреля 2018 года «Уральские авиалинии» открыли новые рейсы в Болонью. Это новое итальянское направление дает дополнительные возможности отдыха как для тех, кто приехал в отпуск к морю, так и для любителей экскурсий. Рейсы в Болонью будут выполняться по субботам.



«Как всегда, порадует самарцев кавказское гостеприимство. Так, Ереван подойдет для тех, кто не хочет ехать к морю. Здесь можно посетить зоопарк, комплекс поющих фонтанов, детский парк с аттракционами, экзотариум, забраться на вершину лестницы «Большой Каскад» и увидеть могучую гору Арарат», — рассказали в пресс-службе.



Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит пассажиров из Самары в Ереван прямым рейсом за 2 часа 35 минут по субботам, а с 27 мая — еще и по воскресеньям.



Черноморские курорты представлены в летнем расписании «Уральских авиалиний» прямыми рейсами в Сочи, Анапу и Симферополь. Здесь есть все для незабываемого отпуска: чистый воздух, горы, море, солнце, конные экскурсии, поездки на джипах по бездорожью, нетронутые уголки первозданной природы, памятники античности и средневековья, бесчисленное количество санаториев, а также развлечения для всей семьи. В Сочи можно улететь четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Крым — по вторникам, пятницам и воскресеньям, в Анапу рейсы начнут выполняться по понедельникам и четвергам с 28 мая.



Также «Уральские авиалинии» продолжают выполняют полеты в Тель-Авив из Самары по средам.



«Тель-Авив — курорт с плавным заходом в море, множеством детских площадок и фонтанов. Находясь на Святой Земле, следует непременно посетить Иерусалим, чтобы помолиться у стены Плача и оставить записку с заветным желанием; или оздоровиться водами и грязями Мертвого моря, а также местным воздухом, который называют постоянной ингаляцией», — отмечают в пресс-службе.



Более подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Часть билета можно оплатить бонусами программы «Крылья».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: