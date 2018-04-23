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В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей сотрудницы налоговой службы 12,5 млн рублей неподтвержденного дохода

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга выявила нарушения антикоррупционного законодательства в межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что супругом государственной гражданской служащей в 2014 году приобретено имущество на общую сумму свыше 20 млн руб. при официальном совокупном доходе супругов за три предшествующих отчетному года менее 4 млн руб. При этом законность получения денежных средств они не смогли подтвердить, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов не подтверждена. При этом комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов межрайонной ИФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проведения проверки госслужащая уволилась из налогового органа по собственному желанию.



Также прокуратура района направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не была подтверждена.



В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им денежные средства на приобретение имущества. В этой связи суд вынес решение о взыскании в доход государства с бывшей государственной служащей и ее супруга солидарно денежных средств в сумме более 1,4 млн руб., законность которых они так и не смогли подтвердить.



Не согласившись с размером взысканных судом денежных средств, прокуратура района обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.



Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора района. С бывшей сотрудницы налоговой инспекции взыскано 12,5 млн руб. в доход государства.



По ходатайству прокуратуры в ходе рассмотрения гражданского дела суд наложил запрет на совершение регистрационных действий по транспортным средствам, недвижимости, а также запрет на движение денежных средств по счетам бывшей сотрудницы налоговой инспекции и ее супруга в размере, достаточном для взыскания всей суммы, обращенной в доход государства.



Судебный акт вступил в законную силу.

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