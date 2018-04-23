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МЧС предупредило жителей Среднего Урала об усилении ветра до 20 метров в секунду
23 апрель 2018 (09:07)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Жителей Среднего Урала предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду. На севере региона в ближайшие дни ожидается сильный мокрый снег, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в адрес руководителей органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жилищно-коммунальных служб для своевременного принятия мер по недопущению происшествий и приведению в готовность сил и средств для ликвидации возможных аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.
Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в адрес руководителей органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жилищно-коммунальных служб для своевременного принятия мер по недопущению происшествий и приведению в готовность сил и средств для ликвидации возможных аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.
Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
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