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МЧС предупредило жителей Среднего Урала об усилении ветра до 20 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Жителей Среднего Урала предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду. На севере региона в ближайшие дни ожидается сильный мокрый снег, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в адрес руководителей органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жилищно-коммунальных служб для своевременного принятия мер по недопущению происшествий и приведению в готовность сил и средств для ликвидации возможных аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.



Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

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