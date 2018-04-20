В Екатеринбурге открыли юбилейную «Пятерочку»

Сегодня в Екатеринбурге на ул. Крестинского, 35 торговая сеть «Пятерочка» открыла юбилейный 12-тысячный магазин. В торжественной церемонии приняли участие руководители торговой сети, а также представители органов власти Екатеринбурга и Свердловской области. Они поздравили покупателей с появлением нового удобно расположенного магазина с широким ассортиментом, доступными всем категориям населения ценами и привлекательными акциями.В Екатеринбурге торговая сеть «Пятерочка» представлена уже 140 магазинами, а на Среднем Урале их более 400. Как отметил в ходе мероприятия первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, благодаря активному развитию в регионе торговая сеть предоставляет его жителям 4600 рабочих мест, 1500 из них — в уральской столице.«В сети «Пятерочка» в нашем регионе более 400 магазинов: это не только удобство для покупателей, но и несколько тысяч рабочих мест, стабильная и неплохая зарплата, хорошие условия труда, а также возможность для местных сельхозпроизводителей представить и реализовать свою продукцию. Спасибо руководству X5 Retail Group и торговой сети «Пятерочка» за их подход, реализацию социальных инициатив. Мы будем поддерживать и развивать это партнерство», — сказал Алексей Орлов.Торговая площадь юбилейного магазина в Екатеринбурге составляет практически 500 кв. м., в общей сложности на полках представлено почти 5 тыс. наименований товара. Одновременно с ним открылись еще 11 новых «Пятерочек» в различных российских регионах: в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске и Адыгейске.«Для нас это большое событие. Сегодня мы открываем одновременно 12 магазинов в разных регионах, в том числе этот, 12-тысячный в Екатеринбурге. Мы становимся все ближе к нашим покупателям во всех 64 регионах присутствия торговой сети «Пятерочка», причем не только географически, но и эмоционально: стараемся нашим уважаемым покупателям, кроме продуктов, предлагать все больше приятных впечатлений. Надеемся, что посетители оценят наши инициативы, в том числе идеи для слабозащищенных слоев населения», — рассказала генеральный директор федеральной торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова.Следует отметить, что доля местных производителей в ассортименте торговой сети «Пятерочка» в Свердловской области сегодня составляет в среднем 28%, а в некоторых категориях, например, «хлеб, хлебобулочные изделия», превышает 90%. По словам Алексея Орлова, это важный фактор, способствующий взаимовыгодному сотрудничеству федеральной торговой сети и бизнеса региона.«Жители Екатеринбурга привыкли к качественной продукции местного производителя и хотели бы видеть ее на полках магазинов. И очень радует, что сеть «Пятерочка» представляет более 90% хлебобулочных изделий производства наших компаний, практически 100% кондитерских изделий, очень хороший ассортимент и ценовые предложения по молочной продукции, что позволяет стимулировать спрос на нее. По мясной продукции много наших производителей: товар свежий, ассортимент достаточно разнообразный», — рассказал Алексей Орлов.Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов подчеркнул, что для жителей города сегодня особенно важно иметь возможность приобрести качественный товар по невысокой цене, причем недалеко от дома. Поэтому развитие сети «Пятерочка» активно приветствуется населением.«Благодаря своей политике лояльности «Пятерочка» — одна из сетей, которые очень динамично развиваются в Екатеринбурге. Причем уже несколько лет магазины открываются только в новом формате. Мы очень рады, что такая сеть в нашем городе существует, и надеемся, что по всей линейке продуктов будет расти доля наших производителей. Думаю, жители и гости города оценят по достоинству новый магазин и будут с радостью здесь покупать недорогой и, главное, качественный товар», — отметил он.В ходе мероприятия представители ритейлера рассказали, что достижение отметки в 12 тыс. магазинов торговая сеть решила отметить проведением масштабной социальной акции в Екатеринбурге — продовольственным марафоном «Корзина Доброты». 21 апреля волонтеры Фонда продовольствия «Русь» и сотрудники торговой сети во всех екатеринбургских магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут принимать продовольственную помощь для малообеспеченных пожилых людей, проживающих в Свердловской области.Всего в течение этого года X5 и Фонд продовольствия «Русь» проведут общегородские продовольственные марафоны в пяти мегаполисах (Казань, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Самара).«Добрые дела — это не только слова. Это конкретные действия, наши ежедневные поступки. Завтра в Екатеринбурге стартует благотворительный продовольственный марафон «Корзина Доброты». Все 140 универсамов «Пятерочка» города, а также наши друзья — сети «Карусель» и «Перекресток» — с 10.00 до 18.00 ждут жителей города, чтобы они могли прийти и купить продукты не только для себя, но и для одиноких пенсионеров, малоимущих Свердловской области. Приглашаю всех делать добрые дела вместе», — сказала директор Уральского дивизиона ФТС «Пятерочка» Ольга Петько.По словам руководителей торговой сети, до конца 2018 года планируется открыть еще 90 универсамов «Пятерочка» в Свердловской области, 30 из которых будут расположены в Екатеринбурге. Таким образом, будет реализовываться одна из важных задач развития сети — обеспечение «шаговой доступности» ее магазинов для каждого жителя.