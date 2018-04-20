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В Челябинской области две компании подозревают в сговорах на аукционах по поставке моторных масел

УрБК, Челябинск, 20.04.2018. Челябинское УФАС России возбудило дело о сговорах на аукционах по поставке автомобильных принадлежностей и масел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Предполагаемые сговоры произошли на аукционе ОГКУ «Челябинскавтодор» на поставку моторных масел и расходных жидкостей для автомобилей и аукционе СУ СК РФ по Курганской области на поставку автомобильных принадлежностей. Общая сумма начальных цен контрактов составила более 200 тыс. руб.



Челябинским УФАС России признаки нарушения требований антимонопольного законодательства усматриваются в действиях двух предпринимателей и одного физического лица.



«Наглядным признаком сговора является поведение данных лиц на одном из аукционов. Так, на закупках ОГКУ «Челябинскавтодор» двое участников антиконкурентного соглашения в течение всего 4 минут снизили начальную цену контракта в 125 тыс. руб. — на 45%. При этом участники знали, что у них отсутствует полный пакет документов, и впоследствии они будут отклонены. Так, направленные ими файлы содержали символы и цифры латинского алфавита, не имеющие отношения к аукциону. Предполагалось, что победителем аукциона станет индивидуальный предприниматель, который на последних минутах уже после существенного снижения цены контракта предложил более высокую цену», — рассказали в пресс-службе.



Однако до конца реализовать противоречащий антимонопольному законодательству план трем участникам закупок не удалось. Победителем был признан добросовестный хозяйствующий субъект — ООО «Габарит-Авто».



При этом на втором аукционе одному заранее определенному участнику картеля удалось заключить контракт со снижением цены на 25%, обойдя добросовестных участников аукциона.



Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 17 мая, 15.30.

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