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Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы, сообщают «Известия».



Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



«Этого нельзя исключать», — сказал Песков.



Отмечается, что Путин уже трижды участвовал в шествии«Бессмертного полка». В 2015 году организаторы акции в Москве отправили запрос на имя президента с просьбой разрешить шествие по Красной площади. В результате Владимир Путин лично возглавил шествие, в котором приняли участие более 500 тыс. человек. Президент нес в руках портрет своего отца, который участвовал в боях и получил тяжелое ранение на Невском пятачке.

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