Дайджест
Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми вертолетов
20 апрель 2018 (17:30)
Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Сумма сделки оценивается примерно в 1,2 млрд долл. США.
«Предлагаемая сделка улучшит способность Мексики справляться с текущими и будущими угрозами. Мексика будет использовать своей расширенный военный потенциал в качестве сдерживающего фактора для региональных угроз, а также укрепит свою оборону»,— заявили в DSCA.
Сумма сделки оценивается примерно в 1,2 млрд долл. США.
«Предлагаемая сделка улучшит способность Мексики справляться с текущими и будущими угрозами. Мексика будет использовать своей расширенный военный потенциал в качестве сдерживающего фактора для региональных угроз, а также укрепит свою оборону»,— заявили в DSCA.
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