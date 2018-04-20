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Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми вертолетов

20 апрель 2018 (17:30)

Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Сумма сделки оценивается примерно в 1,2 млрд долл. США.

«Предлагаемая сделка улучшит способность Мексики справляться с текущими и будущими угрозами. Мексика будет использовать своей расширенный военный потенциал в качестве сдерживающего фактора для региональных угроз, а также укрепит свою оборону»,— заявили в DSCA.

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