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Имеющихся у экипажей «Аэрофлота» виз США достаточно для полетов в течение нескольких месяцев

УрБК, Москва, 20.04.2018. Имеющихся у экипажей «Аэрофлота» американских виз достаточно, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



В пресс-службе отметили, что бортпроводникам и пилотам «Аэрофлота», имеющим визы США, возможно, придется работать сверхурочно из-за ситуации с визами.



«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок», — сказали в пресс-службе «Аэрофлота».



Ранее МИД РФ заявил, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами «Аэрофлота». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что, по мнению Кремля, США преднамеренно создали трудности с получением виз российскими пилотами, объективных причин для такого развития ситуации нет. Все сокращения американского дипкорпуса в РФ никоим образом не касались консульской секции, добавил он.



Впервые о том, что у экипажей «Аэрофлота» могут возникнуть проблемы с продлением или получением виз в США, стало известно в начале апреля. Тогда посольство США в Москве опровергло информацию об отказе в выдаче американских виз сотрудникам авиакомпании. Возможные проблемы с получением американских виз там связали с высоким спросом и сокращением числа сотрудников дипмиссии.

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