Земля выходит из оборота

Земли Свердловской области постепенно заболачиваются. По данным экологов, особенно негативному процессу подвержена категория земель сельхозназначения. В дальнейшем это может привести к выводу наиболее ценных территорий из оборота. Агрономы считают, что заболачивание не угрожает сельскому хозяйству региона, так как происходит на неиспользуемых площадях.По данным статистики, площадь Свердловской области составляет 19 млн 430,7 тыс. га. На 1 января 2017 года десятую часть (10,5%) из них занимали болота, площадь которых превышает 2 млн га. При этом в регионе продолжается процесс заболачивания и переувлажнения земель, следует из госдоклада о состоянии экологии Свердловской области в 2016 году. По данным экологов, негативному процессу подвержено 4,6% площади региона, это почти 900 тыс. га.«Из других распространенных видов негативных процессов следует отметить заболачивание и переувлажнение земель, которые занимают 4,6% территории Свердловской области. При этом на землях сельскохозяйственного назначения заболачиванию и переувлажнению подвержено 33% площади сельскохозяйственных угодий, в том числе 19,3% пашни», ― говорится в документе.Заболачивание сельскохозяйственных угодий не несет угрозы для аграриев региона, считает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин. По его словам, сейчас процессу подвержены неиспользуемые площади.«Земли, которые были осушены в советский период, действительно сейчас снова заболотились, потому что каналы, прорытые в тот период, заросли. На сегодняшний день тех земель, которые разрабатываются, в принципе, вполне достаточно, чтобы производить больший урожай. Если в советское время была тенденция увеличивать гектары для получения большего количества продуктов, то сегодня идет получение большей продукции с минимальной площади. Поэтому осушенные ранее земли снова заболачиваются, но они пока и не используются. Как понадобятся, их снова введут в строй», ― рассказал Михаил Карпухин.По словам начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Галицких, в Свердловской области числятся осушенными около 46 тыс. га земель.«Вообще у нас около 46 тыс. гектаров числится осушенными. В свое время к ним были каналы проведены, земли работали. Сейчас часть этих земель попросту заброшена», ― прокомментировал он.Экологи объясняют заболачивание и переувлажнение почвы изменением водного режима и подъемом грунтовых вод, спровоцировать которые могут строительство плотин, дамб, водохранилищ и даже автострад.«Заболачивание пашни приводит к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сельскохозяйственные угодья. На массивах осушаемых земель из-за отсутствия ухода за дренажной сетью прослеживаются процессы вторичного заболачивания, а в некоторых случаях и засоления земель», ― говорится в госдокладе.Отметим, что лето 2016 года было аномально жарким. Тогда сельхозпроизводители потеряли часть урожая из-за засухи на полях. Однако даже в таких условиях часть земель постепенно превращалась в болота. В прошлом году процесс мог ускориться из-за дождливой погоды. Напомним, что из-за переувлажнения почвы часть картофеля в регионе поразил фитофтороз.