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Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился новым самолетом Airbus
20 апрель 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. «Уральские авиалинии» активно готовятся к летнему сезону 2018 и увеличивают свой авиапарк. Борт под номером VP-BIH стал сорок пятым самолетом в воздушном парке авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.
Общая вместимость лайнера — 220 кресел эконом-класса. Новый самолет A321 планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах.
К июлю этого года авиаперевозчик планирует увеличить количество машин до сорока семи, чтобы обеспечить транспортную доступность по всей маршрутной сети большему количеству пассажиров.
«Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полётов. «Уральские авиалинии» более десяти лет сотрудничают с концерном и, кроме того, являются лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства Airbus А320 среди российских авиакомпаний в 2017 году. Средний показатель налета на воздушных судах составил 12,71 часа в сутки», — рассказали в пресс-службе.
Общая вместимость лайнера — 220 кресел эконом-класса. Новый самолет A321 планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах.
К июлю этого года авиаперевозчик планирует увеличить количество машин до сорока семи, чтобы обеспечить транспортную доступность по всей маршрутной сети большему количеству пассажиров.
«Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полётов. «Уральские авиалинии» более десяти лет сотрудничают с концерном и, кроме того, являются лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства Airbus А320 среди российских авиакомпаний в 2017 году. Средний показатель налета на воздушных судах составил 12,71 часа в сутки», — рассказали в пресс-службе.
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