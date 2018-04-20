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Банк России сократит более 1 тыс. сотрудников надзорного блока
20 апрель 2018 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Банк России планирует сократить более 1 тыс. сотрудников в рамках реформы надзорной системы регулятора. Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
«После реформирования надзора произойдет сокращение порядка 40% сотрудников по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2,5 тыс. человек, а остается 1,3-1,4 тыс. человек», — сказала О. Полякова.
Это касается региональных подразделений. В результате останутся три основных подразделения банковского надзора: департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и служба текущего банковского надзора с региональными представителями.
«После реформирования надзора произойдет сокращение порядка 40% сотрудников по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2,5 тыс. человек, а остается 1,3-1,4 тыс. человек», — сказала О. Полякова.
Это касается региональных подразделений. В результате останутся три основных подразделения банковского надзора: департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и служба текущего банковского надзора с региональными представителями.
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