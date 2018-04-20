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Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 25 коп.

20 апрель 2018 (15:41)

УрБК, Москва, 20.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 46 коп., до 61,32 руб., евро — на 25 коп., до 75,65 руб.

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