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Замначальника полиции ОВД Каменска-Уральского уволен из-за ДТП на железнодорожном переезде

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского подполковник 1970 года рождения подозревается в совершении ДТП на железнодорожном переезде. Инцидент произошел 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По предварительным данным, полицейский в гражданской одежде, управляя личной автомашиной Toyota, допустил наезд на шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место происшествия.



«Сотрудники полиции по сообщению железнодорожников оперативно установили личность нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщил Валерий Горелых.



По его словам, в отношении подполковника сейчас проводится служебная проверка. Кроме того, принято решение об увольнении его из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а непосредственный руководитель офицера будет привлечен к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом.

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