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ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» заплатит более 2 млн рублей пострадавшим в ДТП
20 апрель 2018 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Суд взыскал с ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» более 2 млн руб. компенсации за ДТП на Чусовском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В сентябре 2016 года в аварии пострадали четверо детей и их мать, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Almera. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Camry, принадлежащего ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».
«В результате ДТП трем детям были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, еще один ребенок пострадал чуть меньше. Приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, вступившим в законную силу в марте 2017 года, водитель автомобиля Toyota Camry признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении.
Родители пострадавших обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» о взыскании компенсации морального вреда. В общей сложности сумма иска составила 5 млн 828 тыс. 600 руб.
Ленинский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» 2 млн 210 тыс. руб. Также суд обязал возложить на министерство здравоохранения Свердловской области субсидиарную ответственность по обязательствам ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» перед пострадавшими детьми и их родителями при недостаточности денежных средств.
С решением Ленинского районного суда Екатеринбурга не согласилось ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление», подав апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Ответчик просил снизить размер компенсации морального вреда. Однако судебная коллегия согласилась с определенным судом размером компенсации морального вреда, учитывая степень тяжести физических и нравственных страданий несовершеннолетних и их родителей, возраст несовершеннолетних, период лечения и другие факты. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.
В сентябре 2016 года в аварии пострадали четверо детей и их мать, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Almera. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Camry, принадлежащего ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».
«В результате ДТП трем детям были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, еще один ребенок пострадал чуть меньше. Приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, вступившим в законную силу в марте 2017 года, водитель автомобиля Toyota Camry признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении.
Родители пострадавших обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» о взыскании компенсации морального вреда. В общей сложности сумма иска составила 5 млн 828 тыс. 600 руб.
Ленинский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» 2 млн 210 тыс. руб. Также суд обязал возложить на министерство здравоохранения Свердловской области субсидиарную ответственность по обязательствам ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» перед пострадавшими детьми и их родителями при недостаточности денежных средств.
С решением Ленинского районного суда Екатеринбурга не согласилось ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление», подав апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Ответчик просил снизить размер компенсации морального вреда. Однако судебная коллегия согласилась с определенным судом размером компенсации морального вреда, учитывая степень тяжести физических и нравственных страданий несовершеннолетних и их родителей, возраст несовершеннолетних, период лечения и другие факты. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.
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