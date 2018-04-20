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В Екатеринбурге дома в районе Южного автовокзала остались без электричества из-за аварии

20 апрель 2018 (12:40)

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. В Екатеринбурге дома в районе Южного автовокзала остались без электричества из-за аварии. Об этом говорится в сообщении на сайте УК «Стандарт».

«Дома на улицах 8 Марта и Щорса остались без электричества из-за аварии на оборудовании «Екатеринбургской электросетевой компании». В данный момент ресурсная организация занята устранением неполадок», — говорится в сообщении.

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