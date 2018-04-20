Фрагмент скриншота сайта Райффайзенбанка

УрБК, Москва, 20.04.2018. В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой. Об этом говорится в сообщении на сайте финансово-кредитной организации.«Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем. Приносим свои искренние извинения за неудобства», — говорится в сообщении.