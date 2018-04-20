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В Нижнем Тагиле на площади 160 кв. метров сгорел продуктовый магазин

20 апрель 2018 (12:13)

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. В Нижнем Тагиле в селе Елизаветинское на площади 160 кв. м. сгорел продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар в здании на ул. Ленина начался 20 апреля 2018 года в 03.57 по местному времени.

«В тушении были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. В 05.45 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.05», — говорится в сообщении.

Причина возгорания не уточняется.

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