Новости дня

В двух районах Екатеринбурга отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Власти Екатеринбурга отменили особый противопожарный режим в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Отменить особый противопожарный режим, введенный на территориях Верх-Исетского и Чкаловского районов города Екатеринбурга, с 20.04.2018», — сказано в документе.



Напомним, что особый противопожарный режим вели в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга 16 февраля 2018 года. Причиной стало увеличение числа пожаров в коллективных садах и частном секторе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: