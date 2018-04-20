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В двух районах Екатеринбурга отменили особый противопожарный режим

20 апрель 2018 (11:52)

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Власти Екатеринбурга отменили особый противопожарный режим в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Отменить особый противопожарный режим, введенный на территориях Верх-Исетского и Чкаловского районов города Екатеринбурга, с 20.04.2018», — сказано в документе.

Напомним, что особый противопожарный режим вели в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга 16 февраля 2018 года. Причиной стало увеличение числа пожаров в коллективных садах и частном секторе.

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