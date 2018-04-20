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Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей на программу льготного кредитования АПК

УрБК, Москва, 20.04.2018. Правительство РФ в 2018 году выделит 5,2 млрд руб. на программу Минсельхоза по льготному кредитованию проектов агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.



Согласно программе, субсидии будут предоставлены «российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выданы сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.

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