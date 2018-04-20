Жители Академического района примут участие в гонке «Весенний трейл на Калиновке»

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Жители Академического района Екатеринбурга примут участие в массовой гонке дистанцией 10 км «Весенний трейл на Калиновке». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Забег пройдет 22 апреля 2018 года. Трасса проложена по лесным дорогам и тропам с набором высоты 200 м. По данным организаторов гонки, контрольное время на преодоление дистанции — 2 часа.«Несмотря на то, что забег пройдет в противоположной части Екатеринбурга, из Академического собралась внушительная команда, представляющая мультиспортивный клуб Akadem. На сегодняшний день в заявке значится 32 спортсмена из района: многие побегут семьями и даже берут с собой детей на дистанцию в 1,5 км», ― рассказали в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».Из района спортсмены поедут вместе — для этого планируют заказать отдельный автобус.«Планируется организованная доставка туда и обратно на комфортабельном автобусе, а по возвращению в Академ после забега планируется торжественный фуршет. Если вы с нами, то не забудьте при регистрации указать команду — «Akadem», иначе ваши очки не засчитают в командный зачет, — рассказал лидер спортивного клуба Akadem Сергей Антонов.На соревновании есть лимит участников — 500 человек. Каждый, кто не сойдет с дистанции и пересечет финишную линию, принесет очки своей команды.В прошлом году коллектив из Академического занял второе место на соревнованиях среди любителей в честь дня рождения одного из старейших клубов любителей бега в России — «Урал-100», пропустив вперед только «Сборную Свердловской области».