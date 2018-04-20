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Россию обвинили в «зачистке» места предполагаемой химатаки в Сирии

США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места вероятной химатаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает портал «Лента.ру».



«Мы можем подтвердить, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все еще не могут попасть в Думу. Мы полагаем, что это попытка России и Сирии провести свое подстроенное расследование. Мы думаем, они работают над зачисткой места предполагаемых атак и ликвидируют улики, свидетельствующие о применении химоружия», — сказала она.



Науэрт также рассказала, что «на некоторых свидетелей химатаки оказывали давление, чтобы те изменили свои показания».



17 апреля сообщалось, что Дамаск разрешил экспертам ОЗХО приехать в Думу, и специалисты уже прибыли в город. В тот же день американские репортеры побывали в Думе, и не нашли свидетельств химатаки.

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