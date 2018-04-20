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Свердловские налоговики 23 и 24 апреля проведут Дни открытых дверей
20 апрель 2018 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. 23 и 24 апреля 2018 года во всех налоговых инспекциях состоится всероссийская акция «Дни открытых дверей». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
«В эти дни налогоплательщики смогут узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая. Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации. В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено 23 и 24 апреля с 09.00 до 20.00», — говорится в сообщении.
В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность.
«В эти дни налогоплательщики смогут узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая. Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации. В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено 23 и 24 апреля с 09.00 до 20.00», — говорится в сообщении.
В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность.
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