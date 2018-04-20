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Экс-депутат Рады начал публикацию компромата на Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, начал публикацию компромата на президента Украины Петра Порошенко. Часть аудиозаписи разговора Онищенко и Порошенко была обнародована в эфире телеканала NewsOne.



На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.



Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение.

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