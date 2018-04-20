Дайджест
Экс-депутат Рады начал публикацию компромата на Порошенко
20 апрель 2018 (10:47)
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, начал публикацию компромата на президента Украины Петра Порошенко. Часть аудиозаписи разговора Онищенко и Порошенко была обнародована в эфире телеканала NewsOne.
На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.
Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение.
На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.
Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение.
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