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Инвесторы МФК «Домашние деньги» массово жалуются на задержку выплат
20 апрель 2018 (10:07)
УрБК, Москва, 20.04.2018. Инвесторы микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» массово жалуются на задержку выплат, пишет «Коммерсантъ».
«Домашние деньги» привлекает средства граждан (от 1,5 млн руб.) или компаний, обещая доходность до 23% в рублях и 10% в валюте.
В компании не опровергли задержки с выплатами инвесторам.
«Действительно, присутствуют случаи задержек выплат, но с каждым инвестором ведутся индивидуальные переговоры, и практически во всех случаях достигаются договоренности о графиках погашения. Причиной такой ситуации является необходимость компании аккумулировать достаточно большую сумму денег для прохождения оферты», — пояснили в компании.
Помимо привлечения частных инвестиций МФК «Домашние деньги» размещает биржевые облигации. По одному из выпусков таких облигаций на сумму 1,25 млрд руб. на 24 апреля назначена оферта. Потенциально предъявить к оферте держатели могут 100% выпуска. Купон по этому выпуску бумаг составляет 18% годовых. По данным Rusbonds на 19 апреля, бумаги торговались по цене 68,8% от номинала. Это свидетельствует о низком доверии к эмитенту, считают эксперты.
МФК «Домашние деньги» — одна из первых микрофинансовых организаций, которая занимает около четверти рынка в розничном сегменте. Компания специализируется на выдаче займов физическим лицам на сумму до 55 тыс. руб. и сроком до года. Объем выданных займов превышает 31 млрд руб.
«Домашние деньги» привлекает средства граждан (от 1,5 млн руб.) или компаний, обещая доходность до 23% в рублях и 10% в валюте.
В компании не опровергли задержки с выплатами инвесторам.
«Действительно, присутствуют случаи задержек выплат, но с каждым инвестором ведутся индивидуальные переговоры, и практически во всех случаях достигаются договоренности о графиках погашения. Причиной такой ситуации является необходимость компании аккумулировать достаточно большую сумму денег для прохождения оферты», — пояснили в компании.
Помимо привлечения частных инвестиций МФК «Домашние деньги» размещает биржевые облигации. По одному из выпусков таких облигаций на сумму 1,25 млрд руб. на 24 апреля назначена оферта. Потенциально предъявить к оферте держатели могут 100% выпуска. Купон по этому выпуску бумаг составляет 18% годовых. По данным Rusbonds на 19 апреля, бумаги торговались по цене 68,8% от номинала. Это свидетельствует о низком доверии к эмитенту, считают эксперты.
МФК «Домашние деньги» — одна из первых микрофинансовых организаций, которая занимает около четверти рынка в розничном сегменте. Компания специализируется на выдаче займов физическим лицам на сумму до 55 тыс. руб. и сроком до года. Объем выданных займов превышает 31 млрд руб.
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