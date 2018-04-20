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В Свердловской области доля фальсифицированной молочной продукции составляет 7%
20 апрель 2018 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. По результатам надзора Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по итогам 2017 года отмечается снижение удельного веса забракованной молочной продукции в 3 раза, сыров — в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Чаще всего продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов к маркировке продукции, наличию и оформлению сопроводительных документов.
«По результатам проведенных лабораторных исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 2017 году несоответствие молочной продукции по показателям фальсификации установлено в 7% случаев, что соответствует показателям 2016 года», — говорится в сообщении.
Чаще всего продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов к маркировке продукции, наличию и оформлению сопроводительных документов.
«По результатам проведенных лабораторных исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 2017 году несоответствие молочной продукции по показателям фальсификации установлено в 7% случаев, что соответствует показателям 2016 года», — говорится в сообщении.
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