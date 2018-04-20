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В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде янтаря на сумму в 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



Установлено, что в августе 2017 года обвиняемые по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику природный янтарь и изделия из него на общую сумму около 9 млн руб.



Обвиняемые полностью признали свою вину. Приговором суда гражданин РФ приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, граждане Китайской Народной Республики освобождены от наказания в связи с зачетом срока содержания под стражей. Также суд постановил депортировать граждан КНР и запретил им въезд на территорию России.

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