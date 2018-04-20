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Из-за проблем с получением виз прямое авиасообщение между Россией и США может быть прекращено

УрБК, Москва, 20.04.2018. МИД РФ не исключает, что Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения из-за того, что экипажи «Аэрофлота» испытывают трудности с получением виз. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз.



Как отмечает «Коммерсантъ», на фоне напряженных политических отношений между Россией и США «Аэрофлот» столкнулся с проблемами при получении виз для экипажей. Сложности связаны с невозможностью записаться на собеседование. Посольство США в Москве предложило пилотам обращаться в дипмиссии в других странах.

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