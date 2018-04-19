Кризис

Просроченная задолженность по корпоративным кредитам в I квартале выросла до 6,9%

В I квартале 2018 года просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле в РФ выросла до 6,9%, в розничном — снизилась до 6,7%. Об этом сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале «О чем говорят тренды».



«В марте просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле осталась на уровне 6,9%, превысив показатель просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю, который снизился с 6,9% до 6,7%. Похожая динамика наблюдалась после кризиса 2009 года — тогда просроченная задолженность в розничном кредитовании также снижалась быстрее и опустилась ниже уровня просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле», — говорится в исследовании.



По оценкам ЦБ, рост кредитного портфеля российских банков в I квартале превысил 12%.

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